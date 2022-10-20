Вице-премьер Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма), напоминает Ura.ru. Функции ведомства передадут Минэкономразвития, пишет РИА ФАН.
«Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко», — подчеркнули в Минэкономразвития.
Ведомство будет отвечать за выработку и реализацию госполитики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, госнадзор за деятельностью туроператоров.
Кроме того, Минэкономразвития имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию и аккредитации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития туристической сферы.
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