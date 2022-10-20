Вице-премьер Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма), напоминает Ura.ru. Функции ведомства передадут Минэкономразвития, пишет РИА ФАН.

«Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Ведомство будет отвечать за выработку и реализацию госполитики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, госнадзор за деятельностью туроператоров.

Кроме того, Минэкономразвития имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию и аккредитации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития туристической сферы.

