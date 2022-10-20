Вице-премьер Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма), напоминает Ura.ru. Функции ведомства передадут Минэкономразвития, пишет РИА ФАН.

«Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Ведомство будет отвечать за выработку и реализацию госполитики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, госнадзор за деятельностью туроператоров.

Кроме того, Минэкономразвития имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию и аккредитации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития туристической сферы.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Правительство РоссииРостуризмМинэкономразвития
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