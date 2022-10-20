Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе отмечается, что такое решение было принято в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти.
Согласно документу, функции Ростуризма будут переданы Минэкономразвития.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru