Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ростуризм заявил об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

В указе отмечается, что такое решение было принято в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти.

Согласно документу, функции Ростуризма будут переданы Минэкономразвития.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинРостуризм
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