Вице-премьер Абрамченко возглавит жюри премии «Экология – дело каждого»

Вице-премьер России Виктория Абрамченко возглавит жюри премии «Экология – дело каждого». В него войдут глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ученый и телеведущий Николай Дроздов, путешественник Федор Конюхов, художник Никас Сафронов, а также замглавы Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

За три месяца заявки на участие в Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» подали почти 10 тысяч участников со всех регионов России, а также из 17 стран.

«Благодаря этой премии дети получили возможность обращать внимание взрослых на экологические проблемы своего посёлка, города, региона, предлагать решения и воплощать собственные идеи в жизнь», - заявила Виктория Абмарченко.

Как добавила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, задача жюри – сделать так, чтобы голоса детей были услышаны.

«Пусть взрослые, глядя в глаза ребенку, остановятся и сделают осознанный шаг в сторону экологии», – отметила она.

В премии участвуют дети и подростки от 6 до 17 лет в 9 номинациях. В индивидуальном первенстве творческие работы принимаются в номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Команды смогут побороться за победу в номинациях «Экосемья» и «Экошкола».

Подать заявку для участия во втором сезоне проекта можно до 1 октября 2022 года на сайте премии www.экологияделокаждого.рф. Итоги подведут в ноябре.

Помимо первых трех призовых мест и обладателя Гран-При самые активные участники премии получат бесплатную путёвку в выездной экологический лагерь ВДЦ «Орлёнок». Среди подарков – смартфоны, планшеты, ноутбуки, путёвки на Чёрное море.

