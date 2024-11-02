Вице-мэра Владивостока Ляйфера посадили на 7,5 лет за взятку

Вице-мэр Владивостока Алексей Ляйфер был признан Первореченским районным судом города виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщает ТАСС.

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Судья, вынося приговор, определил бывшему чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет в исправительной колонии строго режима, а также назначил штраф в 3 миллиона рублей.

При этом сторона обвинения настаивала, чтобы Ляйферу назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в 6 миллионов рублей.

Ранее Верховный суд признал законными пожизненные сроки отцу и сыну Арашуковым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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