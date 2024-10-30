Виновника гибели сына губернатора Саратовской области приговорили к 5 годам тюрьмы

Трагедия произошла в Саратове 22 июля. По данным региональной прокуратуры, на улице Соколовой водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в грузовик MAN, после чего легковушку отбросило в другую Lada Granta.

По решению суда, Рахматулину было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее водитель Рахматшох Курбонов, чей автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, получил шесть лет колонии, сообщает RT.

