Виновника гибели сына губернатора Саратовской области приговорили к 5 годам тюрьмы

Волжский районный суд Саратова признал водителя Lada Granta Амира Рахматулина виновным в ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Об этом сообщает РИА Новости.

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Трагедия произошла в Саратове 22 июля. По данным региональной прокуратуры, на улице Соколовой водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в грузовик MAN, после чего легковушку отбросило в другую Lada Granta.

По решению суда, Рахматулину было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее водитель Рахматшох Курбонов, чей автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, получил шесть лет колонии, сообщает RT.

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ФОТО: Прокуратура Саратовской области
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеГубернаторДТПСаратов

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