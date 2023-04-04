Вице-мэр Ракова: Врачи высоко оценивают помощь искусственного интеллекта при постановке диагноза

Столичные специалисты разработали новые стандарты,которые устанавливают общие требования к системам искусственного интеллекта в медицине и системам менеджмента качества. Единые стандарты помогут в разработке новых нейросетей, тестировании существующих и позволят внедрять в практическую медицину лучшие практики.

Новые ГОСТы, разработанные столичными рентгенологами, вступили в силу с 1 января, общее их количество уже достигло 10. Как отметила Ракова, в сфере искусственного интеллекта в московской медицине наблюдается колоссальный прорыв.

