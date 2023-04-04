Вице-мэр Ракова: Врачи высоко оценивают помощь искусственного интеллекта при постановке диагноза

С момента начала работы системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) умный помощник врача «ТОП-3» помог поставить столичным врачам 10 миллионов предварительных диагнозов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Разумеется, финальное решение всегда остается за врачом, но СППВР выступает надежным помощником. Мы слышим положительные отзывы: синергия работы врача и искусственного интеллекта делает прием пациента более быстрым и эффективным», — отметила она.

Нейросети помогут московским врачам выявлять 9 патологий на одном медицинском снимке

Столичные специалисты разработали новые стандарты,которые устанавливают общие требования к системам искусственного интеллекта в медицине и системам менеджмента качества. Единые стандарты помогут в разработке новых нейросетей, тестировании существующих и позволят внедрять в практическую медицину лучшие практики.

Новые ГОСТы, разработанные столичными рентгенологами, вступили в силу с 1 января, общее их количество уже достигло 10. Как отметила Ракова, в сфере искусственного интеллекта в московской медицине наблюдается колоссальный прорыв.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваИскусственный ИнтеллектЗдравоохранение

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