Вице-мэр Ракова: В центры «Мои Документы» трудоустроены 88 жителей социальных домов

«Проект по трудоустройству проживающих в городских домах-интернатах в различные учреждения, в том числе в центры госуслуг, стартовал в марте 2021 года. Они помогают в сортировке документов, работают с архивом, консультируют жителей в зоне электронных услуг и делают многое другое. Мы видим, как ребята благодаря работе в центрах обретают уверенность в себе. Это очень важно для них на пути к самостоятельной жизни», — рассказала вице-мэр.

Как отметила Ракова, новые сотрудники избавляют более опытных специалистов от рутинной работы и дают им возможность уделить больше времени на работу с посетителями. В работе людям с ментальными особенностями помогают кураторы со стороны домов-интернатов и центров госуслуг. За каждым закрепляются наставники, которые прошли специальные тренинги в Учебном центре офисов «Мои Документы». Весь штат центров госуслуг Москвы насчитывает более 11 тысяч сотрудников.

Ранее заммэра Ракова сообщила о том, что около 3 тысяч москвичей с особенностями здоровья нашли работу с помощью сервисов службы занятости населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

