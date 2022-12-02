Вице-мэр Ракова: В центры «Мои Документы» трудоустроены 88 жителей социальных домов
88 воспитанников социальных домов работают в 51 офисе «Мои Документы». Центры госуслуг принимают активное участие в проекте по трудоустройству подопечных психоневрологических интернатов и социальных домов. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, данная работа помогает людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе и научиться взаимодействовать с окружающими.
«Проект по трудоустройству проживающих в городских домах-интернатах в различные учреждения, в том числе в центры госуслуг, стартовал в марте 2021 года. Они помогают в сортировке документов, работают с архивом, консультируют жителей в зоне электронных услуг и делают многое другое. Мы видим, как ребята благодаря работе в центрах обретают уверенность в себе. Это очень важно для них на пути к самостоятельной жизни», — рассказала вице-мэр.
Как отметила Ракова, новые сотрудники избавляют более опытных специалистов от рутинной работы и дают им возможность уделить больше времени на работу с посетителями. В работе людям с ментальными особенностями помогают кураторы со стороны домов-интернатов и центров госуслуг. За каждым закрепляются наставники, которые прошли специальные тренинги в Учебном центре офисов «Мои Документы». Весь штат центров госуслуг Москвы насчитывает более 11 тысяч сотрудников.
Ранее заммэра Ракова сообщила о том, что около 3 тысяч москвичей с особенностями здоровья нашли работу с помощью сервисов службы занятости населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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