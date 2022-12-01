Путин 2 декабря встретится с инвалидами
Президент РФ Владимир Путин проведет 2 декабря встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что беседа пройдёт в формате видеоконференции, на ней обсудят вопросы интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования и реабилитации.
Кроме того, на встрече будут обсуждаться меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о праве родителей детей с ограниченными возможностями здоровья использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщает RT.
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