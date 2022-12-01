Путин 2 декабря встретится с инвалидами

В сообщении говорится, что беседа пройдёт в формате видеоконференции, на ней обсудят вопросы интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования и реабилитации.

Кроме того, на встрече будут обсуждаться меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о праве родителей детей с ограниченными возможностями здоровья использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщает RT.