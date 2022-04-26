Вице-мэр Ракова: в 10 стационарах Москвы внедрили новый алгоритм работы приемных отделений

Десять клиник Москвы начали использовать в приемных отделениях цифровую систему оценки состояния пациентов, которая позволяет оперативно определять степень тяжести поступающих больных. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис действует в больницах имени С.И. Спасокукоцкого, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.В. Виноградова, И.В. Давыдовского, Л.А. Ворохобова, А.К. Ерамишанцева, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Боткинской больнице, ММКЦ «Коммунарка». В 2022 году систему внедрят во всех взрослых стационарах Москвы, затем — начнут использование в детских больницах.

«Цифровая система проста в использовании. Медработник вносит в нее данные о состоянии поступившего, а умные алгоритмы их анализируют и определяют его тяжесть. Цветовые подсказки отражают результат: красный и оранжевый — тяжелый пациент, требуется реанимация или экстренная операция. Желтый — необходимо наблюдение, таких маршрутизируют для дальнейшего осмотра и дополнительных исследований. Зеленый — стабильное состояние, пациент переводится в диагностический зал приемного отделения», — объяснила Ракова, добавив, что инструмент ускоряет работу врачей и выявляет пациентов, которым требуется особое внимание.

Отмечается, что медики во время первичного осмотра вносят в сервис данные о температуре, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращений, сатурации, жалобах, симптомах и анамнезе. Цифровая система сокращает время первичной оценки состояния больного до пяти минут.

Как отметила Ракова, новый инструмент начали применять в период пандемии коронавируса. Сервис зарекомендовал себя как эффективный, поэтому было принято решение расширить область его применения. Система интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения, все внесенные в нее данные сразу попадают в электронную историю болезни пациента.

