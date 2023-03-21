Вице-мэр Ракова сообщила о публикации рейтинга якорных онкологических стационаров за 2022 год
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице был сформирован ежегодный рейтинг якорных многопрофильных онкологических центров, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, при составлении списка учитывались медицинские показатели и отзывы пациентов. Первую строчку по итогам года занял московский клинический научный центр имени А.С. Логинова.
Также в ТОП-5 вошли городская клиническая онкологическая больница №1, городская клиническая больница имени С.П. Боткина, московская городская онкологическая больница №62 и московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка».
«Рейтинг медицинских организаций... это принципиально новая модель взаимодействия пациента и медучреждений, где важен не только конечный результат, но также максимальный комфорт больного и открытость лечебно-диагностического процесса», — сказала Ракова.
Она также назвала рейтинг полезным инструментом, который позволяет медучреждениям проанализировать работу и внести коррективы.
Ранее Ракова заявила, что московские врачи смогут удалённо отслеживать состояние пациентов с хроническими заболеваниями благодаря новому разделу в электронной медкарте - «Моя анкета самоконтроля», сообщает RT.
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