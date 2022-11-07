Заммэра Ракова: в Войковском районе открылась новая детская поликлиника

Новая детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы, она будет работать по новому столичному стандарту. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в Москве продолжается масштабное обновление амбулаторного звена.

«В октябре этого года мы открыли три новых поликлиники, построенных по новому московскому стандарту — к учреждениям в районах Кунцево и Савеловский добавилась детская поликлиника в Войковском районе. Она рассчитана на 320 посещений в смену. Начало работы нового корпуса позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для более 10 тысяч детей и подростков Северного административного округа столицы», — подчеркнула Ракова.

Новый корпус находится по адресу Головинское шоссе, д. 6А, с.1; сюда переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133. Площадь здания — 5,3 тысячи квадратных метров, что почти в пять раз больше площади старой поликлиники. Здание имеет собственную благоустроенную территорию с детской площадкой, отдельной и просторной колясочной. Для слабовидящих пациентов в поликлинике установили мнемосхему со шрифтом Брайля и голосовым сопровождением.

Поликлиника построена в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы и полностью соответствует новому московскому стандарту. Наиболее посещаемые кабинеты размещаются на нижних этажах, административные – на верхних, расположение врачей организовано так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема максимально комфортным.

В детской поликлинике установили самое современное медицинское оборудование: рентген, аппарат УЗИ, ЭКГ, бодиплетизмограф, офтальмологическое оборудование. Кроме того, кабинет оториноларинголога оснастили ЛОР-комбайном, аудиометром, аудиометрической шумозащитной кабиной, риноларингофиброскопом, скрининговой системой регистрации вызванной отоакустической эмиссии и другим современным оборудованием.

В программу обновления поликлиник Москвы входит более 200 зданий, в поликлиниках создают комфортные условия для посетителей и сотрудников благодаря комплексной модернизации, перепланировке помещений, замене инженерных систем.

