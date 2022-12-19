Вице-мэр Ракова: Семьи мобилизованных москвичей получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия

Власти Москвы по поручению мэра Сергея Собянина организовали новогодние мероприятия и поздравления для родственников мобилизованных горожан в декабре. Соцработники и 250 Дедов Морозов отправились во все районы Москвы, чтобы передать подарки и поздравить детей, жен и родителей мобилизованных москвичей. Акция завершится 30 декабря. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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По ее словам, самая насыщенная программа ждет детей мобилизованных — каждый ребенок от 3 до 13 лет получит сладкий подарок и сможет посетить «Елку Мэра» в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, а также получит абонемент на катки в столичных парках и билет в Цирк на Вернадского. Ракова добавила, что сейчас в Москве работает новогодний контакт-центр, специалисты которого уже пообщались с большинством семей и выбрали удобное время для визита.

Заммэра подчеркнула, что праздничные продуктовые наборы от правительства Москвы вручат женам и родителям мобилизованных. Их доставкой занимаются соцработники.

Роль Дедов Морозов примерят на себя представители молодежного совета Комплекса социального развития Москвы. Они не только доставят подарки, но и покажут детям мини-представления. Каждый из них прошел инструктаж по взаимодействию с малышами.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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