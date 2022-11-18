Новогодние мероприятия в Москве посвятят военным и работникам ОПК

Праздничные мероприятия в столице будут посвящены участникам специальной военной операции и сотрудникам оборонной промышленности. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Встречу Нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома. На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей - новогодние утренники, праздничные экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое», - написал мэр столицы.