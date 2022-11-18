Новогодние мероприятия в Москве посвятят военным и работникам ОПК
Праздничные мероприятия в столице будут посвящены участникам специальной военной операции и сотрудникам оборонной промышленности. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Встречу Нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома. На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей - новогодние утренники, праздничные экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое», - написал мэр столицы.
Он уточнил, что во многих парках и на фестивальных площадках Москвы будет открыт сбор гуманитарной помощи.
«Дети смогут воспользоваться Почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки нашим воинам и жителям новых регионов», - отметил Собянин.
Ранее ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, что большинство россиян (81%) поддержали проведение детских праздников и новогодних ёлок, несмотря на специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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