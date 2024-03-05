Ракова сообщила о заявках из девяти регионов на подключение к московским ИИ
Российская столица открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта для медицинских организаций для всех регионов. Об этом объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Платформа позволит медикам получать результаты анализа лучевых исследований, выполняемых умными алгоритмами в автоматическом режиме. Как уточнила заммэра, московские власти предоставили бесплатный доступ к сервисам ИИ медицинским учреждениям России по поручению президента РФ Владимира Путина.
Столица взяла на вооружение такие технологии четыре года назад, и за это время компьютерное зрение доказало свою эффективность. На сегодня заявки на использование технологий поступили из девяти субъектов федерации, среди которых Башкирия, Дагестан, Санкт-Петербург, Московская область.
Автор разработки - Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. В рамках экспериментального применения компьютерного зрения в лучевой диагностике уже функционируют свыше 50 сервисов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru