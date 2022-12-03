Вице-мэр Ракова рассказала о проектах по поддержке людей с инвалидностью в Москве

«Из миллиона человек с инвалидностью, живущих в городе, 50 тысяч — дети, а значит мы должны выстроить работу с людьми с особенностями здоровья так, чтобы город был их опорой с раннего возраста до взрослой жизни. Мы стараемся создать условия, чтобы каждый мог социализироваться, поддерживать здоровье и полноправно участвовать в жизни города. Специально для этого мы разработали инновационные подходы в реабилитации и социализации, новые технологии обучения, воспитания и психологического сопровождения», — отметила заммэра.

В Москве развивают службу ранней помощи для семей с детьми с нарушениями развития от рождения и до 3-х лет, сервис для людей с ампутацией «Новые возможности», технология сопровождаемого проживания и другие.

В столице действуют восемь реабилитационно-образовательных центров столичного Департамента труда и соцзащиты детей с особенностями здоровья. В них ежегодно учатся я порядка 2 тысяч ребят.

Большинство услуг, которые могут понадобиться инвалидам, переведены в электронный вид. Например, подать заявление на обеспечение ТСР, протезно-ортопедическими изделиями и социальными услугами в рамках федерального перечня можно на портале mos.ru.

Чтобы привлечь НКО в сферу заботы о людях с инвалидностью, ежегодно проводится конкурс грантов «Москва – добрый город». Социально ориентированные организации получают 400 млн. рублей.

С 2009 года в рамках смотра-конкурса «Город для всех» более 400 организаций стали его лауреатами. Только в этом году 35 организаций названы победителями, в том числе социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, центры госуслуг «Мои Документы», коммерческие организации и другие.



Владимир Путин 2 декабря также провел встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

