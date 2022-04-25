Вице-мэр Ракова рассказала о премиях Правительства Москвы для столичных молодых учёных

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что стартовал приём заявок на соискание премии московского правительства для молодых ученых, сообщает пресс-служба столичной администрации.

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По её словам, премия уже 10 лет присуждается «авторам самых актуальных и полезных разработок и исследований», её размер составляет два млн рублей.

Стать претендентом могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно. Для этогог следует зарегистрироваться на сайте, заполнить данные в личном кабинете и загрузить файлы.

Заявки от соискателей принимают до 15 июля, участвовать можно как индивидуально, так и в составе группы до трёх человек. Вручают премию за разработки в сфере биотехнологий, авиационной и космической техники, городской инфраструктуры, фармацевтики, нанотехнологий и других - всего 22 номинации.

Ранее Ракова заявила, что в 2022 году все детские поликлиники Москвы начнут использовать только электронные медицинские карты, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Денис Гришкин
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