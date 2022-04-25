Вице-мэр Ракова рассказала о премиях Правительства Москвы для столичных молодых учёных

По её словам, премия уже 10 лет присуждается «авторам самых актуальных и полезных разработок и исследований», её размер составляет два млн рублей.

Стать претендентом могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно. Для этогог следует зарегистрироваться на сайте, заполнить данные в личном кабинете и загрузить файлы.

Заявки от соискателей принимают до 15 июля, участвовать можно как индивидуально, так и в составе группы до трёх человек. Вручают премию за разработки в сфере биотехнологий, авиационной и космической техники, городской инфраструктуры, фармацевтики, нанотехнологий и других - всего 22 номинации.

Ранее Ракова заявила, что в 2022 году все детские поликлиники Москвы начнут использовать только электронные медицинские карты, сообщает RT.

