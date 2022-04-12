Заммэра Москвы Ракова: в московских школах откроют аэрокосмические классы

В новом учебном году Москва откроет аэрокосмические классы в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект разработан совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Ракова отметила, что предпрофессиональные классы помогут детям определиться со своим профессиональным будущим. Ученики этих классов будут углубленно изучать математику, физику, информатику, им также будут доступны практико-ориентированные курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации, механике космического полета, применению одноплатных компьютеров в космической мехатронике.

«Мы открываем новое направление инженерных классов – аэрокосмические классы. Это очень перспективное и востребованное направление для нашей страны. Ученики будут углубленно изучать технические предметы, для них будут организованы дополнительные курсы по направлениям, связанным с аэрокосмической отраслью», - отметила заместитель мэра.

Для учеников классов будет предусмотрено участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», Национальной технологической олимпиаде, Всероссийском ракетостроительном чемпионате «Реактивное движение». Поддержку школьникам окажут космический научно-производственный центр имени Хруничева, Российские космические системы, Научно-производственное объединение имени Лавочкина, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и другие.

Уже сегодня в регионе действуют медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, предпринимательские, медиа- и ИТ-классы. Все в них задействованы более 50 тысяч старшеклассников.

