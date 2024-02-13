Вице-мэр Ракова рассказала о получении более 260 патентов специалистами московского здравоохранения

Свыше 3 тысяч научных работ опубликовали врачи Москвы за прошлый год, большую часть напечатали в самых престижных научно-рецензируемых российских и мировых изданиях. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, ежегодно в Москве проходит более 1 200 профессиональных и научных мероприятий. В последние три года специалисты столичных организаций здравоохранения получили свыше 260 патентов, 70% из них уже внедрили в медицинскую практику.

«В прошлом году столичные медики опубликовали более трех тысяч научных работ в самых престижных изданиях страны и мира. При этом подавляющее число публикаций входит и в рейтинг мировых исследовательских тематик. В их числе пандемия, новообразования, трансплантация, донорство тканей, инсульт, работа мозга и другие. Мы приложим все усилия для того, чтобы научный потенциал московского здравоохранения увеличивался с каждым годом», — подчеркнула Ракова.

Так, среди научных достижений врачей Москвы — разработка оригинальных технологий для тестирования нейросетей, организация первых амбулаторных эндоскопических центров, разработка инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе.

Ежедневно научные конференции, семинары и интерактивы проводятся на бесплатной цифровой платформе «Московская медицина. Мероприятия». Участие в них могут принять специалисты здравоохранения Москвы и всей России. Кроме того, для успешной научной деятельности московских врачей была создана особая экосистема НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столицы. Организация оказывает помощь в проведении исследований, содействие в патентовании технологий и публикации результатов, выборе траектории профессионального развития как исследователя и внедрении в практику.

