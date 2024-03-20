Вице-мэр Ракова рассказала о новинке в расписании дневника МЭШ
Столичным школьникам теперь доступна информация о прошедших и планируемых контрольных работах, включая их даты и темы. Такая новинка появилась в электронном дневнике «Московской электронной школы» («МЭШ»). О деталях рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, расписание поможет школьникам эффективнее распределять время и тщательнее готовиться к работам. Информацию о контрольных работах можно просматривать в любое время со смартфона в мобильном приложении.
А образовательные организации благодаря новым функциям смогут сформировать оптимальный и сбалансированный график проведения контрольных работ по всем предметам школьной программы.
До этого школьникам Москвы стали доступны в библиотеке и электронном дневнике «МЭШ» новые видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения для подготовки к испытаниям.
Видеоразборы также доступны в сервисе «Экзамены» в электронном дневнике «МЭШ», где представлены в том числе тесты, интерактивные приложения с алгоритмом выполнения заданий, рекомендации по заполнению бланков. Кроме того, школьники могут воспользоваться видеосоветами по управлению временем, получить полезные практические рекомендации от психологов. Материалы подготовили лучшие педагоги Москвы.
Отмечается, что больше 4,5 миллиона раз обращаются к электронным сервисам Московской электронной школы (МЭШ) каждый день. В библиотеке МЭШ представлены и видеоуроки, и различные рабочие тетради, тестовые задания, учебные пособия, а также интерактивные приложения и другие образовательные материалы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Пентагона: «Выживание» Украины находится в опасности
- СМИ: Турция и США разработали новую систему по антироссийским санкциям
- Безвозмездные взносы бизнеса в бюджет превысили план в 17 раз
- Жителя Камчатки задержали в Курске за призывы к убийству участников СВО
- Финляндию в седьмой раз подряд признали самой счастливой страной мира
- Старовойт: В Курске упали обломки сбитой ракеты С-200
- СМИ: Актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска
- ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Саратовской областями
- Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
- Губернатор Бусаргин заявил об уничтожении беспилотников над Энгельсом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru