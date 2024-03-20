Вице-мэр Ракова рассказала о новинке в расписании дневника МЭШ

А образовательные организации благодаря новым функциям смогут сформировать оптимальный и сбалансированный график проведения контрольных работ по всем предметам школьной программы.

До этого школьникам Москвы стали доступны в библиотеке и электронном дневнике «МЭШ» новые видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения для подготовки к испытаниям.

Видеоразборы также доступны в сервисе «Экзамены» в электронном дневнике «МЭШ», где представлены в том числе тесты, интерактивные приложения с алгоритмом выполнения заданий, рекомендации по заполнению бланков. Кроме того, школьники могут воспользоваться видеосоветами по управлению временем, получить полезные практические рекомендации от психологов. Материалы подготовили лучшие педагоги Москвы.

Отмечается, что больше 4,5 миллиона раз обращаются к электронным сервисам Московской электронной школы (МЭШ) каждый день. В библиотеке МЭШ представлены и видеоуроки, и различные рабочие тетради, тестовые задания, учебные пособия, а также интерактивные приложения и другие образовательные материалы.



