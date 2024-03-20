Собянин: Москва продолжит развивать профильное образование в школах

По его словам, Московская электронная школа – сегодня интегратор лучших образовательных ресурсов и библиотека материалов. В МЭШ зарегистрированы больше 3 млн москвичей.

Также в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных бюджетных мест для выпускников 9-х классов школ. По его словам, это поможет примерно в 1,5 раза увеличить число выпускников 9-х классов, поступающих на бюджетные места в колледжи. Кроме того будет удовлетворен спрос школьников на получение перспективных и востребованных профессий, а также восполнен дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере города.

С 2023 года в столице система среднего профобразования модернизируется, меняются его содержание и инфраструктура, добавил градоначальник. Собянин сообщил, что до конца нынешнего года будет обновлено больше 230 и создано порядка 90 новых учебных мастерских и лабораторий.

