Вице-мэр Ракова провела круглый стол о современных подходах к поддержке старшего поколения
Одна из приоритетных задач системы социальной защиты Москвы - поддержка и защита жителей старшего возраста. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе круглого стола с экспертами и представителями столичных вузов о подходах к организации социальной помощи людям старшего поколения.
По ее словам, сейчас средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. В столице каждый четвёртый житель - пенсионного возраста, всего пенсионеров три миллиона. Из них порядка 500 тысяч - те, кто старше 80 лет. Заммэра отметила, что пять лет назад людей этого возраста было на треть меньше, а количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло за этот период на четверть.
По мнению Раковой, это требует пересмотра механизмов поддержки старшего поколения, начиная от обслуживания на дому, обеспечения техническими средствами реабилитации и заканчивая организацией досуга. Кроме того, заммэра отметила, что столица нуждается в принципиально новых кадрах для социальной сферы.
Новые стандарты услуг сегодня направлены в том числе на помощь в выполнении простых и сложных действий: приготовление пищи, сопровождение на прогулку, комплексную уборку.
Подать заявление на социальное обслуживание на дому сегодня можно вне зависимости от места жительства - в электронной форме через портал mos.ru или в любом центре госуслуг «Мои Документы». Для москвичей, которые нуждаются в круглосуточной поддержке, работают восемь геронтологических центров с филиалами.
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