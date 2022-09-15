Вице-мэр Ракова поздравила Роспотребнадзор со столетним юбилеем
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова приняла участие в расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, посвящённом 100-летию службы, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
Она поздравила сотрудников с юбилеем и отметила, что «нет ни одной сферы регионального управления или городского хозяйства, которые бы обошлись без Роспотребнадзора».
«Начиная от градостроительного планирования, проектирования, зонирования и заканчивая транспортом, общественным питанием, торговлей, а уж тем более в здравоохранении, социальной защите и образовании — везде нужна ваша санитарно-эпидемиологическая экспертиза», - подчеркнула заммэра.
Ракова также особо отметила работу Роспотребнадзора в период пандемии, что «помогло и продолжает помогать» более эффективно работать над обеспечением санитарно-эпидемиологической стабильности столицы.
Ранее в России появился День работников федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзора), праздничной датой предлагается сделать 15 сентября, сообщает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрепить его в календаре в течение двух месяцев нормативным правовым актом.
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