Вице-мэр Ракова объяснила, как ситуация с COVID-19 осенью отличается от весеннего периода

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что все московские службы, задействованные в борьбе с пандемией, были приведены в полную готовность к осеннему росту заболеваемости, сообщает пресс-служба мэрии.

По её словам, меры, принятые в первую волну, показали свою эффективность, а в конце мая было организован резерв из 7 тысяч коек во временных госпиталях.

«Всю технологию работы за лето обкатали, новые все лекарства опробовали и закупили их в огромном количестве, и к осени подошли уже более подготовленными. Эта огромная машина технологическая с трудом, но все-таки работает и не требует донастройки», - добавила заммэра.

Также Ракова заявила, что «сама звонит и выясняет историю у людей, которые пишут в соцсетях». Она добавила, что власти Москвы стараются отработать все обращения и жалобы, даже единичные сообщения.

По словам заммэра, сейчас уровень понимания, осознания и готовности совершенно другой, нежели весной.

