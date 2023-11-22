Вице-мэр Ракова: Москвичам расскажут правила заботы о психологическом состоянии

По её словам, с его помощью власти намерены ещё раз обратить внимание горожан на необходимость заботы о своем душевном равновесии.

Она отметила, что были отобраны три ключевых аспекта, касающиеся жизни любого человека: взаимоотношения, работа с эмоциями и самооценка.

«Слушателей ждут вебинары и видеосоветы, онлайн-тесты, тематические статьи и другие полезные материалы от ведущих экспертов Московской службы психологической помощи, клинических психологов и практикующих психотерапевтов», - отметила заммэра.

Ракова добавила, что онлайн-маршрут продлится до 13 декабря, на ключевые аспекты отведены три недельных трека.

Ранее кандидат психологических наук Марина Солдатенкова заявила, что для борьбы с хандрой осенью следует баловать себя и улыбаться, сообщает RT.