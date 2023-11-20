В День матери в столице запустят праздничные «маментинки»
В День матери, который отмечается в России 26 ноября, в столице запустят праздничные «маментинки», рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ко Дню матери Москва подготовила большую программу, 26 ноября пройдут бесплатные лекции с популярными спикерами, среди которых известный психолог Михаил Лабковский, актриса Екатерина Климова, писатель Александр Цыпкин, стилист Влад Лисовец и многие другие.
Поздравить своих мам дети смогут с помощью «маминой почты». Так, в школах и колледжах Москвы волонтеры «Движения Первых» раздадут миллион «маментинок» детям – маленьких поздравительных открыток для их мам.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у подписчиков своего Telegram-канала, следует ли учредить в России новый праздник — День бабушки. Политик запустил соответствующий опрос.
Как отметил Володин, бабушка играет особую роль в жизни и воспитании человека. Председатель нижней палаты парламента поделился, что «свою до сих пор вспоминает с теплом».
«У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — обратился к подписчикам политик.
В опросе приняли участие более 22 тысяч человек. Большинство из них (79%) поддержали предложение, 9% подписчиков выступили против, еще 12% пользователей проголосовали за вариант «все равно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru