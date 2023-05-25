Вице-мэр Ракова: две трети столичных школ отремонтируют к 1 сентября
Активный период подготовки к следующему учебному году стартует в Москве с окончанием учебы и началом каникул, город ожидает серьезная программа текущего ремонта зданий школ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Две трети школьных зданий и более 60% детских садов будут подготовлены к новому учебному году. Более того, в комплексную реконструкцию вводятся 160 пришкольных территорий», — указала вице-мэр.
Планируется, что на объектах проведут кардинальное благоустройство: зонирование территории, озеленение, проведение освещения.
Кроме того, в Москве продолжат строительство новых образовательных учреждений. Все необходимые работы в нескольких десятках новых школ и детских садов постараются завершить как можно скорее. Отдельное внимание уделят районам, где особенно сильно ждут образовательные учреждения.
Также Ракова рассказала о планах реконструкции Дворца пионеров на Воробьевых горах. Ремонт всех корпусов стартовал одновременно.
«Мы очень надеемся, что к осени этого года мы закончим все ремонтные работы. Основные, самые сложные, трудоемкие этапы уже проведены. Мы не только проводим капитальный ремонт, но еще и реставрируем ценные объекты и элементы, которые есть у Дворца пионеров», — поделилась вице-мэр.
Планируется, что здание полностью восстановят в исходном виде, а территория рядом с корпусами будет благоустроена.
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