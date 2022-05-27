Вице-мэр Ракова: Две детских больницы Москвы переходят на безбумажный документооборот

Работа по отказу от бумажного документооборота в медорганизациях Москвы продолжается, на базе двух детских больниц будет запущен пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, нововведения ожидают Морозовскую детскую больницу и детскую больницу имени З.А. Башляевой.

«На первом этапе переводим в “цифру” работу приемных отделений. Уход от бумажных носителей не только избавит врачей от рутинных операций, отнимающих так много времени, но и позволит хранить все данные о пациентах в единой цифровой среде. Медицинские документы будут формироваться исключительно в электронном виде, и в любой момент врач стационара в онлайн-режиме сможет посмотреть необходимую ему информацию о состоянии здоровья пациента», — рассказала Ракова.

В ходе проекта в приемных отделениях уже отменили около десяти бумажных медицинских журналов, которые медсестры вели вручную: теперь все данные доступны в цифровом виде в ЕМИАС. В системе создается информативный аналитический инструмент для эффективного процесса управления работой.

«На одной информационной панели на рабочем компьютере будут отображаться важнейшие показатели — текущее число пациентов, сколько из них прошли первичный осмотр и получили назначения, какой процент больных за сутки был доставлен бригадами скорой и сколько поступило самостоятельно, сколько госпитализировано», — пояснила Ракова.

Заммэра отметила, что пилотный проект планируется завершить до конца года, затем такой подход распространят на все детские и взрослые больницы Москвы.

Также в рамках цифровизации стационаров планируется, что все врачи и медсестры приемных отделений будут обеспечены современными планшетами для доступа к необходимой информации.

Основа цифровизации системы здравоохранения Москвы — единая цифровая платформа, которую развивают Комплекс социального развития и Департамент информационных технологий. Она позволяет аккумулировать все данные о состоянии здоровья горожан в едином цифровом контуре, информация доступна онлайн как врачам, так и самим пациентам.

