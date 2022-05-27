Вице-мэр Ракова: Две детских больницы Москвы переходят на безбумажный документооборот
Работа по отказу от бумажного документооборота в медорганизациях Москвы продолжается, на базе двух детских больниц будет запущен пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, нововведения ожидают Морозовскую детскую больницу и детскую больницу имени З.А. Башляевой.
«На первом этапе переводим в “цифру” работу приемных отделений. Уход от бумажных носителей не только избавит врачей от рутинных операций, отнимающих так много времени, но и позволит хранить все данные о пациентах в единой цифровой среде. Медицинские документы будут формироваться исключительно в электронном виде, и в любой момент врач стационара в онлайн-режиме сможет посмотреть необходимую ему информацию о состоянии здоровья пациента», — рассказала Ракова.
В ходе проекта в приемных отделениях уже отменили около десяти бумажных медицинских журналов, которые медсестры вели вручную: теперь все данные доступны в цифровом виде в ЕМИАС. В системе создается информативный аналитический инструмент для эффективного процесса управления работой.
«На одной информационной панели на рабочем компьютере будут отображаться важнейшие показатели — текущее число пациентов, сколько из них прошли первичный осмотр и получили назначения, какой процент больных за сутки был доставлен бригадами скорой и сколько поступило самостоятельно, сколько госпитализировано», — пояснила Ракова.
Заммэра отметила, что пилотный проект планируется завершить до конца года, затем такой подход распространят на все детские и взрослые больницы Москвы.
Также в рамках цифровизации стационаров планируется, что все врачи и медсестры приемных отделений будут обеспечены современными планшетами для доступа к необходимой информации.
Основа цифровизации системы здравоохранения Москвы — единая цифровая платформа, которую развивают Комплекс социального развития и Департамент информационных технологий. Она позволяет аккумулировать все данные о состоянии здоровья горожан в едином цифровом контуре, информация доступна онлайн как врачам, так и самим пациентам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче областного центра
- Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии
- Телеграм: Россия повышает пенсии, Украина танцует с ляхами
- В Киргизии и Туркмении временно ограничили трансляцию ряда российских каналов
- В ДНР заявили о взятии под полный контроль Красного Лимана
- Михалков предложил создать альтернативный «Оскар»
- В России решили восстановить звание «Мать-героиня»
- Рубль продолжил слабеть по отношению к доллару и евро
- Власти Омской области отменили масочный режим
- Херсон и Запорожье переходят на российский телефонный код «+7»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru