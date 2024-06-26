Ракова анонсировала старт работы передвижной «лаборатории» развития карьеры
Этим летом в Москве начнет работу «Профитрак» – это первая передвижная «лаборатория» развития карьеры и профориентации центра «Профессии будущего». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что отправной точкой маршрута «лаборатории» станет Парк Горького, где 28 июня школьники столицы соберутся на выпускной. По словам Раковой, «Профитрак» воплотил в себе самые передовые и эффективные сервисы кадрового центра «Профессии будущего». Стильный фургон проедет по всем популярным локациям Москвы и даст возможность выбрать свой профессиональный трек каждому, кто сейчас в поиске работы, а также тем, кому только предстоит сделать выбор профессионального пути.
Заммэра подчеркнула, что в передвижной «лаборатории» москвичи смогут узнать о программах обучения и возможностях для трудоустройства в интерактивном формате. В свою очередь старшеклассники смогут пройти профориентационное тестирование и сделать осознанный выбор своего образовательного пути вместе с карьерными наставниками.
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