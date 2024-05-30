Городу Анапе присвоили статус муниципального округа

Муниципальное образование города-курорта Анапа официально преобразовано в муниципальный округ в соответствии с федеральным законодательством, сообщили в пресс-службе заксобрания Краснодарского края.

Председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко рассказал, что законопроект предусматривает переходный период до 1 января 2025 года для принятия устава муниципального образования и внесения изменений в другие правовые акты. Он подчеркнул, что этот процесс не создаст неудобств для местных жителей.

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Пресс-служба краевого парламента уточнила, что изменение статуса связано с проводимой по всей стране административно-муниципальной реформой. В рамках этой реформы Анапа больше не соответствует критериям городского округа.

Численность сельского населения в Анапе превысила количество горожан, что привело к несоответствию по доле городского населения и по территории. Поэтому было решено преобразовать Анапу в муниципальный округ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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