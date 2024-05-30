Городу Анапе присвоили статус муниципального округа

Пресс-служба краевого парламента уточнила, что изменение статуса связано с проводимой по всей стране административно-муниципальной реформой. В рамках этой реформы Анапа больше не соответствует критериям городского округа.

Численность сельского населения в Анапе превысила количество горожан, что привело к несоответствию по доле городского населения и по территории. Поэтому было решено преобразовать Анапу в муниципальный округ, передает «Радиоточка НСН».

