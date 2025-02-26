Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Генерала Росгвардии задержали за крупную взятку

Также по данному делу был арестован глава представительства региона Кирилл Бочаров, который, как и Алексеев, был задержан правоохранителями 25 февраля.

«В отношении Алексеева и Бочарова избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 29 суток», - говорится в сообщении.

Ранее отсидевший срок за получение взятки экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев попросил суд о снятии с него судимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс служба ДПиООС
ТЕГИ:Вологодская ОбластьСудВзяткаАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры