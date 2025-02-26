Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Также по данному делу был арестован глава представительства региона Кирилл Бочаров, который, как и Алексеев, был задержан правоохранителями 25 февраля.
«В отношении Алексеева и Бочарова избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 29 суток», - говорится в сообщении.
Ранее отсидевший срок за получение взятки экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев попросил суд о снятии с него судимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru