Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке

Также по данному делу был арестован глава представительства региона Кирилл Бочаров, который, как и Алексеев, был задержан правоохранителями 25 февраля.

«В отношении Алексеева и Бочарова избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 29 суток», - говорится в сообщении.

Ранее отсидевший срок за получение взятки экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев попросил суд о снятии с него судимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

