Вице-губернатора Ростовской области арестовали по делу о превышении полномочий

Судебный следователь отметил, что Федотова может скрыться от следствия, так как часто выезжала за границу, а ее сын проживает в Испании. В свою очередь, Федотова заявила, что выезжала только в Турцию на отдых и имеет серьезное заболевание.

Федотова свою вину не признала. По данному делу возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».

