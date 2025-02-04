Вице-губернатора Ростовской области арестовали по делу о превышении полномочий
Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой по делу о превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости. Суд заключил Федотову под стражу до 2 апреля.
Следствие подозревает Федотову в том, что в 2020 году она необоснованно привлекла кредиты на сумму 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых, что привело к ущербу в размере 1,9 миллиарда рублей для бюджета региона.
Судебный следователь отметил, что Федотова может скрыться от следствия, так как часто выезжала за границу, а ее сын проживает в Испании. В свою очередь, Федотова заявила, что выезжала только в Турцию на отдых и имеет серьезное заболевание.
Федотова свою вину не признала. По данному делу возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».
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