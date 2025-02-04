Вице-губернатора Ростовской области арестовали по делу о превышении полномочий

Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой по делу о превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости. Суд заключил Федотову под стражу до 2 апреля.

Следствие подозревает Федотову в том, что в 2020 году она необоснованно привлекла кредиты на сумму 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых, что привело к ущербу в размере 1,9 миллиарда рублей для бюджета региона.

Уголовное дело возбуждено в отношении чиновницы Ростовской области

Судебный следователь отметил, что Федотова может скрыться от следствия, так как часто выезжала за границу, а ее сын проживает в Испании. В свою очередь, Федотова заявила, что выезжала только в Турцию на отдых и имеет серьезное заболевание.

Федотова свою вину не признала. По данному делу возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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