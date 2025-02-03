Уголовное дело возбуждено в отношении чиновницы Ростовской области
Уголовное дело факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона возбудили в отношении министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Об этом сообщил Telegram-канал RostovGazeta.ru со ссылкой на донской Следственный комитет.
Ранее региональные СМИ сообщали о задержании Федотовой прямо на парковке правительства. Также по данным 1Rnd, в самом правительстве с утра проходят обыски, силовики изымают документацию.
По данным следствия, ещё в 2020 году Федотова оформила на нужды региона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6 % годовых — несмотря на то, что в бюджете были свободные средства. В итоге только на обслуживание этих кредитов и на выплаты по процентам с 2020 по 2023 год регион потратил 1,9 млрд рублей.
Ранее Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для троих фигурантов уголовного дела, связанного с дачей взятки гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru