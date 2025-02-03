Уголовное дело возбуждено в отношении чиновницы Ростовской области

Уголовное дело факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона возбудили в отношении министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Об этом сообщил Telegram-канал RostovGazeta.ru со ссылкой на донской Следственный комитет.

Ранее региональные СМИ сообщали о задержании Федотовой прямо на парковке правительства. Также по данным 1Rnd, в самом правительстве с утра проходят обыски, силовики изымают документацию.