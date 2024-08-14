«Витамины и минералы»: В Госдуме рассказали о полезных грибах на даче

До этого юристы предупредили россиян о возможности лишения свободы на срок до четырех лет, а также о штрафе до миллиона рублей за сбор особо ценных и краснокнижных грибов. Предварительно, они рекомендуют россиянам ознакомиться с их перечнем из Красной книги.

Россиянам следует самостоятельно изучать Красную книгу региона, в котором они хотят пойти за грибами, так как на сегодняшний день нет соответствующих служб, с которыми можно было бы проконсультироваться, в связи с этим член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский «Радиоточке НСН».

