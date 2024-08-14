«Витамины и минералы»: В Госдуме рассказали о полезных грибах на даче
Россияне могут встретить на даче полезные грибы, например, опята осенние, рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Так, этот гриб содержит целый комплекс витаминов, включая витамин D, минералы, такие как кальций, калий и магний, а также аминокислоты. Он посоветовал собирать молодые грибы на здоровых деревьях и хранить всего несколько дней, передает NEWS.ru.
До этого юристы предупредили россиян о возможности лишения свободы на срок до четырех лет, а также о штрафе до миллиона рублей за сбор особо ценных и краснокнижных грибов. Предварительно, они рекомендуют россиянам ознакомиться с их перечнем из Красной книги.
Россиянам следует самостоятельно изучать Красную книгу региона, в котором они хотят пойти за грибами, так как на сегодняшний день нет соответствующих служб, с которыми можно было бы проконсультироваться, в связи с этим член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru