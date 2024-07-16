«Вирусы и сквозняки»: Россиян предупредили об опасности кондиционеров на работе
Владимир Болибок заявил НСН, что разница в температуре внутри помещения и на улице должна быть не больше шести градусов.
Разница в температуре внутри помещения и на улице должна быть не больше шести градусов, поэтому включать кондиционер нужно с умом, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН. По его словам, холодный воздух может не только вызвать простуду, но и создает комфортные условия для вирусов и микробов.
«Есть нормативы Роспотребнадзора о температуре в рабочих помещениях. Разница в температуре внутри помещения и на улице должна быть не больше шести градусов. Если на улице 32 градуса, в помещении должно быть 26. Есть такое понятие как сквозняк. Кондиционер создает поток холодного воздуха, а сидеть на сквозняке нельзя. Это может привести к локальному переохлаждению, человек может заболеть простудой. Также это создает повышенную влажность, что формирует условия для распространения микробов и вирусов. Я бы рекомендовал пользоваться прибором, который обеззараживает воздух, в некоторых кондиционерах это встроено внутри», - рассказал он.
Со своей стороны, врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что здоровые люди могут меньше переживать из-за кондиционеров летом.
«Кондиционированный воздух не может быть полезен. Переход из жары в холод летом – это сильный удар по нашему иммунитету. Но тут вариантов нет, весь мир работает под кондиционерами. Электроэнергии в мире тратится больше не на отопление, а именно на охлаждение воздуха. Если человек закален, ему жара не станет помехой. Если он не следит за здоровьем, он везде простудится. У нас жара в стране всего два-три месяца, но к этому нужно готовиться, адаптироваться», - отметил он в беседе с НСН.
Сокращение рабочего времени в жару в первую очередь коснется строителей, сотрудников коммунальных служб и работников сельского хозяйства, это поможет сохранить их здоровье. Об этом ранее заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
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