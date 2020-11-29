Вирусологи в Британии оценили сведения об эффективности вакцины «Спутник V»

Британские вирусологи подтвердили информацию о повышении эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» до 95%. Эти данные соотносятся со сведениями о разработке других препаратов, заявил телеканалу CBC профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

«Эти результаты согласуются с тем, что мы видим в отношении других вакцин, потому что это действительно большое сообщение для ученых в области медицины о том, что эту болезнь (COVID-19) можно победить с помощью вакцин», — цитируют ученого «Известия».

Профессор вирусологии Университета Рединга Иэн Джонс также считает, что нет причин, чтобы сомневаться в эффективности российской вакцины. По мнению профессора, «Спутник V» подтвердил свою действенность, отмечает RT.

Российская вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи, ставшая первой в мире, проходит третью стадию испытаний на добровольцах. Вакцина «Спутник V» уже поступила в оборот в объеме более ста тысяч доз. До конца года запланировано произвести более двух миллионов доз. Вакцинация для граждан России будет бесплатной.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, не будут опасными.

«Все вакцины защищают. Кто-то может заболеть. Но вакцины не позволяют развиться тяжелым формам, это надо помнить. Побочные явления могут отличаться. Но у большинства вакцин все в пределах нормы, никаких экстренных случаев», - заявил он.

