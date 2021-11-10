Вирусологи рассказали о сокращении риска смертности от COVID-19 у привившихся

Вероятность того, что привившийся человек умрет от COVID-19 в 32 раза ниже, чем у пациента, не сделавшего прививку. Об этом директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с «Радио 1».

Он отметил, что сейчас в России активно обсуждается стимулирование кампании по вакцинации. По его словам, предполагается, что непривившиеся без уважительной причины граждане смогут получать только платную медпомощь.