Вирусологи рассказали о сокращении риска смертности от COVID-19 у привившихся
Вероятность того, что привившийся человек умрет от COVID-19 в 32 раза ниже, чем у пациента, не сделавшего прививку. Об этом директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с «Радио 1».
Он отметил, что сейчас в России активно обсуждается стимулирование кампании по вакцинации. По его словам, предполагается, что непривившиеся без уважительной причины граждане смогут получать только платную медпомощь.
Викулов также поддержал идею об обязательной вакцинации. При этом, по словам Дмитрия Пескова, пока не известно, станет ли она обязательной для всех.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН заявил, что он против введения обязательной всеобщей вакцинации в России.
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