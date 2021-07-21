Вирусологи оценили риск проникновения оспы обезьян в Россию
Вирусологи из научного центра «Вектор» оценили риск проникновения оспы обезьян в Россию, сообщило РИА Новости.
По мнению ученых, шансы попадания болезни в страну не очень большие, однако специалисты продолжают следить за ситуацией.
Ученые отметили, что оспа обезьян — одно из приоритетных заболеваний для наблюдения. За последние 10 лет оспа распространилась сильнее, чем за предыдущие 40 лет. На прошлой неделе инфекцию выявили у жителя США, который вернулся из Нигерии.
Вирусологи добавили, что при заболевании наблюдается температура, головная и мышечная боли. В течение трех дней после начала болезни появляются характерные кожные высыпания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru