Вирусологи оценили риск проникновения оспы обезьян в Россию

Вирусологи из научного центра «Вектор» оценили риск проникновения оспы обезьян в Россию, сообщило РИА Новости.

По мнению ученых, шансы попадания болезни в страну не очень большие, однако специалисты продолжают следить за ситуацией.

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Ученые отметили, что оспа обезьян — одно из приоритетных заболеваний для наблюдения. За последние 10 лет оспа распространилась сильнее, чем за предыдущие 40 лет. На прошлой неделе инфекцию выявили у жителя США, который вернулся из Нигерии.

Вирусологи добавили, что при заболевании наблюдается температура, головная и мышечная боли. В течение трех дней после начала болезни появляются характерные кожные высыпания.

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Фото: vector.nsc.ru
ТЕГИ:ВирусБолезньУченые
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