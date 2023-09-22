Вирусолог усомнился в новой волне COVID-19 в России
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с RT высказал свое мнение о ситуации с COVID-19 в России.
Он отметил, что вирус до сих пор существует, и напомнил, что после решения считать пандемию завершенной, впоследствии заразились более семи миллионов человек, при этом летальность остается высокой.
В России по сей день существует эпидемия, но заболеваемость невысокая. При этом, согласно его прогнозу, в стране возможно незначительное повышение характерного для осени роста заболеваемых.
Альтшейн уточнил, что в последнее время видны «небольшие признаки» роста пораженных, но их число сильно не дотягивает для того, чтобы ситуацию можно было назвать эпидемией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru