Вирусолог усомнился в новой волне COVID-19 в России

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с RT высказал свое мнение о ситуации с COVID-19 в России.

Он отметил, что вирус до сих пор существует, и напомнил, что после решения считать пандемию завершенной, впоследствии заразились более семи миллионов человек, при этом летальность остается высокой.

В России по сей день существует эпидемия, но заболеваемость невысокая. При этом, согласно его прогнозу, в стране возможно незначительное повышение характерного для осени роста заболеваемых.

Альтшейн уточнил, что в последнее время видны «небольшие признаки» роста пораженных, но их число сильно не дотягивает для того, чтобы ситуацию можно было назвать эпидемией.

