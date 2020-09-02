Вирусолог рассказал, как долго россиянам носить маски
Постепенно отказывать от ношения масок в России можно будет не раньше января следующего года, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Александр Лукашев в интервью KP.Ru.
Специалист отметил, что маски – более предпочтительная мера, чем самоизоляция и закрытие бизнеса.
По оценке Лукашева, ситуация с коронавирусом COVID-19 уже взята под контроль. Однако «полностью освободиться» от него можно только после формирования иммунной прослойки: необходимо, чтобы иммунитет был у 50-70% населения, отметил вирусолог.
Массовая вакцинация не уничтожит коронавирус «полностью и сразу», но COVID-19 уже не будет такой серьёзной проблемой, как прежде, добавил Лукашев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что окончательная победа над коронавирусной инфекцией произойдёт в течение нескольких месяцев, максимум – через полгода, передаёт RT.
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