В Никарагуа началась вакцинация препаратом «Спутник V»

Птицеводы договорились о заморозке цен на мясо птицы и яйца Добровольным обязательствам предшествовало совещание у главы Минсельхоза Компенсационный рост цен или дефицит? Ссылки на неурожай сахарной свеклы разбились о свидетельства слушателя НСН