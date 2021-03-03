В Никарагуа началась вакцинация препаратом «Спутник V»
3 марта 202103:38
Вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V» российского производства началась в столице Никарагуа, передают местные СМИ.
Первым пациентом стал 62-летний Марко Антонио Араус. О начале добровольной вакцинации местных жителей ранее сообщила вице-президент Росарио Мурильо.
В Никарагуа официально зафиксировано 6,5 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Жертвами заболевания стали 173 человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru