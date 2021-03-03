В Никарагуа началась вакцинация препаратом «Спутник V»

Вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V» российского производства началась в столице Никарагуа, передают местные СМИ.

Вакцина «Спутник V» прибыла в Никарагуа

Первым пациентом стал 62-летний Марко Антонио Араус. О начале добровольной вакцинации местных жителей ранее сообщила вице-президент Росарио Мурильо.

В Никарагуа официально зафиксировано 6,5 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Жертвами заболевания стали 173 человека.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияНикарагуа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры