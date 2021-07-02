Вирусолог предположил возможную причину роста заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве вызван слишком малым числом вакцинированных, остальные причины вторичны. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По словам Аграновского, «Если бы прививались нормально «Спутником», такой вспышки бы не было». Он напомнил, что привитых должно быть около 60% от общего числа жителей страны. Ученый напомнил, что только прививка может уберечь от тяжелого течения болезни.
Специалист отметил, что остальные причины заболеваемости не так сильно влияют на статистику. Аграновский в эфире «Радио 1» подчеркнул, что распространение нового индийского штамма коронавируса стало лишь одной из причин новой вспышки.
По словам биолога, важным стал и тот факт, что жители не соблюдают санитарные меры и подвергают опасности себя и окружающих. «Хотя главнее – то, что большинство не привиты», – заключил профессор.
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