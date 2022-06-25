Вирусолог предложил тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян

По словам эксперта, в вопросе попадания инфекции в РФ заложен «элемент неопределенности», который заключается в отсутствии практики отслеживания приезжающих из Африки граждан.

«Люди приезжают из-за рубежа и через Северную Европу, и через Турцию, и через республики Центральной Азии, и дальневосточные страны, и так далее. А ведь можно было бы сделать краткий опросник и на въезде в страну это делать. Может, оно так и делается, но ведь рядовому человеку об этом не известно», — отметил вирусолог в беседе с РИА Новости.

Нетесов призвал брать пробу на ПЦР-тест на ДНК или пробу на антигенный тест на маркеры вируса оспы обезьян у всех прибывающих в РФ с какими-либо признаками инфекционного заболевания. По словам эксперта, такое исследование можно провести в течение суток.

