Вирусолог предложил тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян
Всех прибывающих в Россию из-за границы и имеющих признаки инфекционного заболевания следует тестировать на вирус оспы обезьян. Об этом заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
По словам эксперта, в вопросе попадания инфекции в РФ заложен «элемент неопределенности», который заключается в отсутствии практики отслеживания приезжающих из Африки граждан.
«Люди приезжают из-за рубежа и через Северную Европу, и через Турцию, и через республики Центральной Азии, и дальневосточные страны, и так далее. А ведь можно было бы сделать краткий опросник и на въезде в страну это делать. Может, оно так и делается, но ведь рядовому человеку об этом не известно», — отметил вирусолог в беседе с РИА Новости.
Нетесов призвал брать пробу на ПЦР-тест на ДНК или пробу на антигенный тест на маркеры вируса оспы обезьян у всех прибывающих в РФ с какими-либо признаками инфекционного заболевания. По словам эксперта, такое исследование можно провести в течение суток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru