Вирусолог посоветовал снимать маски на улице

Носить защитные маски на улице при эпидемии корнавируса не обязательно. Такую точку зрения высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. При этом он считает обоснованным требование использовать средства индивидуальной защиты в общественным местах.

Таким образом специалист прокомментировал в эфире «Радио 1» рекомендацию Роспотребнадзора о всеобщем масочном режиме. На территории страны медицинские маски предлагается надевать носить в общественном транспорте, в лифтах, местах скопления людей.

Алексей Аграновский уверен в эффективности такой меры для профилактики заражения коронавирусом, однако гулять он советует без маски. По словам специалиста, в условиях открытого пространства без присутствия вблизи других людей, применение этого средства защиты уже чрезмерно.

