Турция разрешила использование китайской вакцины от коронавируса

Турция одобрила экстренное использование вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайской компанией Sinovac. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Начиная с сегодняшнего вечера одобрено применение вакцины в экстренных ситуациях. С завтрашнего дня вакцинация начнется для медиков», — цитирует Коджу РИА Новости.

Как отметил глава турецкого Минздрава, согласно результатам клинических исследований китайская вакцина «достаточно надёжная». Коджа добавил, что он и члены научного совета планируют привиться уже в среду.

Ранее в турецком Минздраве сообщали, что до конца февраля Турция получит 50 млн доз вакцины Sinovac. Кроме того, власти республики намерены закупить 4,5 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech до конца марта.

