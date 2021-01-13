Турция разрешила использование китайской вакцины от коронавируса
Турция одобрила экстренное использование вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайской компанией Sinovac. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«Начиная с сегодняшнего вечера одобрено применение вакцины в экстренных ситуациях. С завтрашнего дня вакцинация начнется для медиков», — цитирует Коджу РИА Новости.
Как отметил глава турецкого Минздрава, согласно результатам клинических исследований китайская вакцина «достаточно надёжная». Коджа добавил, что он и члены научного совета планируют привиться уже в среду.
Ранее в турецком Минздраве сообщали, что до конца февраля Турция получит 50 млн доз вакцины Sinovac. Кроме того, власти республики намерены закупить 4,5 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech до конца марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru