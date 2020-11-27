Вирусолог объяснил принцип работы крымской вакцины от COVID-19
Действие разработанной в Крыму вакцины от коронавируса основано на синтезе безопасных матричных рибонуклеиновых кислот (МРНК) возбудителя, сообщает Ura.ru.
Крымские учёные 25 ноября заявили о создании инновационной вакцины от COVID-19 на основе РНК. Отмечается, что ни одни исследователи пока не воспользовались этим подходом.
Как рассказал профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с агентством, вакцина имеет активный ингредиент МРНК, в то время как другие препараты от COVID-19 используют уничтоженный или ослабленный вирус, либо доставленные в клетку вирусные белки.
По словам учёного, МРНК быстро распадаются и неопасны для организма. В клетках остаётся лишь белок шипа, который безопасен сам по себе и является только частью коронавируса. Иммунная система вырабатывает антитела именно на этот белок.
Аграновский отметил, что вакцин на основе МРНК пока нет, однако существуют подобные разработки, в том числе для препаратов от коронавируса. Тем не менее, учёный пожелал крымских коллегам успехов в их исследованиях.
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