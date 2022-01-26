Вирусолог объяснил, когда необходимо вызывать скорую при «омикроне»
Вызывать скорую помощь необходимо только при высокой температуре. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.
Вирусолог отметил, что сейчас растет нагрузка на горячую линию для вызова врача на дом.
«Правительство и Минздрав пожинают плоды того, что они устроили в стране — это паника. Народ настолько запуган, что человек даже с насморком начинает вызывать скорую. Сейчас последние рекомендации от Минздрава разумные, вызывать скорую надо только если держится высокая температура или вы задыхаетесь», — объяснил Шестопалов в беседе с «Радио 1».
По словам Шестопалова, если болезнь омикрон-штаммом протекает в легкой форме, не рекомендуется принимать антибиотики. В то же время важно обеспечить больному обильное теплое питье и прием витаминов.
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