Вирусолог объяснил, когда необходимо вызывать скорую при «омикроне»

Вызывать скорую помощь необходимо только при высокой температуре. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

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Вирусолог отметил, что сейчас растет нагрузка на горячую линию для вызова врача на дом.

«Правительство и Минздрав пожинают плоды того, что они устроили в стране — это паника. Народ настолько запуган, что человек даже с насморком начинает вызывать скорую. Сейчас последние рекомендации от Минздрава разумные, вызывать скорую надо только если держится высокая температура или вы задыхаетесь», — объяснил Шестопалов в беседе с «Радио 1».

По словам Шестопалова, если болезнь омикрон-штаммом протекает в легкой форме, не рекомендуется принимать антибиотики. В то же время важно обеспечить больному обильное теплое питье и прием витаминов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Коронавирус
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