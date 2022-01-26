Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой форме

В документе прописаны рекомендация для разных групп граждан. Так, переболевшим COVID-19 или вакцинированным без факторов риска лечение при бессимптомном течении болезни не требуется. При этом гражданам необходима самоизоляция и контроль температуры тела. В случае повышения температуры более 38 градусов, появления одышки, боли в грудной клетке рекомендуется вызвать скорую, отмечает RT.

Непривитым и не болевшим коронавирусом советуют оставаться дома при появлении любых симптомов ОРВИ (кашля, насморка, першения или боли в горле, повышения температуры выше 38,0) «вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики». Также этой категории граждан следует обратиться в службу 122 или кол-центр поликлиники и дистанционно проконсультироваться с медработником.

Кроме того, лицам старше 60 лет, переболевшим COVID-19 или сделавшим прививку, при бессимптомном течении лечение должен назначить медработник.

Детям, которые заразились коронавирусом, лечение также должен назначить врач, допускается получение рекомендаций дистанционно. При этом заразившемуся следует оставаться дома, пишет РИА ФАН.

