Вирусолог назвал сроки выхода на пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может достичь пика в конце декабря — начале января 2021 года. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на одного из ведущих вирусологов страны, поделившегося прогнозом на условиях анонимности.

По словам источника агентства, есть надежда на положительный результат ужесточения антивирусных мер в стране. В этом случае можно рассчитывать на выход в декабре на плато по заболеваемости, которое может продлиться до весны следующего года. Эксперт подчеркнул, что пока у медиков недостаточно данных для более точных прогнозов.

По информации агентства, действия столичных и региональных властей косвенно подтверждают эти сведения: ограничения вводятся уже сейчас и обещают длиться до января 2021 года.

Кроме того, агентство со ссылкой на источник в правительстве Тюменской области сообщает, что вице-премьер Татьяна Голикова в октябре во время своего визита предупреждала власти региона о пике заболеваемости коронавирусом в начале зимы.

Однако не все вирусологи согласны с прогнозом о пике в декабре. По словам профессора кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, спада заболеваемости не стоит ждать до лета. Профессор отметил, что в течении инфекционных заболеваний всплеск сменяется спадом, и следующий спад ожидается ближе к лету 2021 года.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал URA.RU, что пик заражения в разных регионах России придётся на разные периоды. Эксперт объяснил это началом роста показателей заболеваемости в разное время. Горелов подчеркнул, что дать прогноз по ситуации с новой инфекцией сложно, и добавил, что во многом обстановка зависит от соблюдениями гражданами ограничений и профилактических мер.

С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 1,88 млн случаев заражения, 1,41 млн человек выздоровели, 32443 пациента скончались.

