Вирусолог назвал идеальное время для вакцинации от COVID-19

Переболевшим коронавирусом нужно проводить вакцинацию тогда, когда количество антител IgG снижается до показателей «серой зоны». Об этом в беседе c URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник Центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Вирусолог отметил, что во всех тестах на антитела к коронавирусу есть отметка в «серой зоне», при которой невозможно с точностью определить возможность иммунного ответа к коронавирусу у человека. Концентрация антител в таком случае будет подходящей для вакцинации: «переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», – пояснил Чепурнов.

Специалист добавил, что вакцинация при высоком уровне антител от COVID-19 может оказаться неэффективной.

Как пишет RT, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщил об увеличении объемов производства вакцины «Спутник V» в России.

