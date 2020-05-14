Вирусолог допустил спад пандемии COVID-19 в России

Уменьшение прироста заразившихся коронавирусом за сутки до уровня менее 10 тысяч человек может свидетельствовать о начала спада заболеваемости в России. Этого не исключает вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Вместе с тем, окончательно о том, что эпидемия COVID-19 в нашей стране пошла на спад, можно будет сказать только с учетом будущих показателей, заявил Ura.ru специалист.

Оперативный штаб ранее сообщил, что за последние сутки число инфицированных коронавирусом в России выросло на 9974 человека. Показатель впервые со 2 мая опустился ниже отметки в 10 тысяч. В связи с этим вирусолог отмечает, что цифра прироста заражённых держится приблизительно на одном уровне уже около двух недель - поэтому стабилизация фиксируется однозначно. Комментируя факт уменьшения числа инфицированных, эксперт напомнил, что эпидемия в России идет на высоком уровне, поэтому необходимо отслеживать дальнейший прирост показателя.

Сейчас Россия находится на втором месте в мире по числу заражённых коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения превысило 252 тысяч, свыше 196 тысяч человек продолжают лечение. 2305 заболевших скончались, выздоровели - 53,5 тысяч человек.

